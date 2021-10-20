Yeniden çekilen Leyla ile Mecnun setinde kavga! "Ahmet Mümtaz Taylan, yardımcı yönetmene telefon fırlattı" iddiası!

Bir dönemlerin en popüler televizyon dizilerinden bir tanesi olan Leyla ile Mecnun, kısa bir süre önce Exxen isimli platformda yeni bölümleriyle karşımıza çıkmıştı. Bu durum, dizinin hayranı olan kullanıcıları fazlasıyla sevindirmişti. Ancak diziyle ilgili dikkat çeken bazı iddialar ortaya çıktı. Bir süre önce paylaşılan bazı haberler, dizinin Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt ile dizinin İskender'i Ahmet Mümtaz Taylan arasında 9 yıldır devam eden bir küslük olduğunu ortaya koymuştu.

Şimdiyse bu iddialara bir yenisi daha eklendi. TV100'den Birsen Altuntaş, bizzat dizi setinden edindiğini söylediği bilgileri paylaştı.

Yardımcı yönetmen Çağatay Kıray

İddialara göre Ahmet Mümtaz Taylan, dizi setinde oldukça olumsuz tavırlar sergiliyor. Hatta dizinin yardımcı yönetmenliğini yapan Çağatay isimli kişiye telefon fırlattığı, bir prodüksiyon görevlisini ise ağlama noktasına getirene kadar azarladığı belirtiliyor.

Leyla ile Mecnun dizisinde baba karakterini oynayan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan

Prodüksiyon görevlisinin işten ayrılmak istemesi, set ekibini karıştırdı

Birsen Altuntaş, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

Setten edindiğim bilgiye göre çalışanın işi bırakmak istemesinin ardından yönetmen Onur Ünlü, Taylan’a çok sinirlendi ve yürütücü yapımcısı İsmail İçen, Taylan’ı karavana konuşmaya davet etti. İçen, kimsenin setten kovulmayacağını ve Taylan yüzünden iş bırakmayacağını, gidecek bir insan varsa onun da kendisi olduğunu açık bir şekilde Ahmet Mümtaz Taylan’a iletti. Karavandaki bu konuşmanın Taylan’ın mikrofonunun açık kalması yüzünden birçok set çalışanının kulaklıklardan da dinlendi.

Ali Atay ve Serkan Keskin’in de yaşanan bu durumlardan dolayı rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine durum Exxen yönetimine iletildi. Exxen yönetiminin "Leyla ile Mecnun"u seyirciye tam kadro diye lanse ettikleri için Taylan'ın ayrılığının seyirciyi olumsuz etkileyeceğini belirterek teklifi kabul etmediği konuşuluyor.