Yeni Türkü, 4 Şubat Cumartesi günü Denizli’de olacak. Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Türkiye’nin en sevilen grupları arasında yer alan Yeni Türkü, 4 Şubat’ta Denizli’de sevenleriyle buluşacak. Denizli Route sahnesinde düzenlenecek konser, 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak. Konserin biletleri ise tiyatro, sinema, opera, bale, konser ve spor karşılaşmalarının online biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.