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Yeni 'Leyla ile Mecnun'da Erdal Bakkal krizi

Leyla ile Mecnun dizisinin çekimleri haziran ayında başlıyor. Eski kadronun tekrar bir araya geleceği dizide Erdal Bakkal krizinin çıktığı belirtildi.

Magazin 06.04.2021, 13:49
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Yeni 'Leyla ile Mecnun'da Erdal Bakkal krizi

Leyla ile Mecnun dizisinin çekimleri haziran ayında başlıyor. Eski kadronun tekrar bir araya geleceği dizide Erdal Bakkal krizinin çıktığı belirtildi. Erdal Bakkal rolüne hayat veren Cengiz Bozkurt'un dizinin yeniden çekimleri için ikna edilemediği ileri sürüldü. 

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin hayranları 10. yaşını kutladıkları fenomen dizinin yeniden çekilecek olmasına çok sevindi. Onur Ünlü NTC Medya için çektiği "Çoktan Seçmeli" dizisini bitirdikten hemen sonra "Leyla İle Mecnun"a başlayacak.

Haziran ayında çekimlerine başlanması düşünülen dizinin bir kişi hariç tüm eski kadrosu "Biz varız..." dedi. Ancak "Leyla ile Mecnun"da Erdal Bakkal rolüne hayat veren başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt'un henüz ikna edilemediği ortaya çıktı.

Kaynak: gunboyugazetesi.com.tr

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