Yeni Kurtlar Vadisi'ne Oktay Kaynarca Sürprizi!

ATV’de yayın hayatına son veren EDHO’nun bitmesinin ardından EDHO oyuncuları da başka projelerle anlaşma kararları almaya başladılar.

Oktay Kaynarca’nın yeni dönemde EDHO’da olmayacağını açıklamasının sonra bütün gözler başarılı oyuncunun yer alacağı yeni projeye çevrilmeye başladı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt’un bir dönemin efsane dizisi olan Kurtlar Vadisi’ne benzetildiği konuşulmakta. Hatta Yalnız Kurt dizisi için Yeni Kurtlar Vadisi denilmeyebile başlandı. İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturmakta, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme almakta.

Yayınlanan ilk iki tanıtımıyla hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak olan Yalnız Kurt dizisi, bütün dikkatleri hemen üzerine çekmeyi başardı. Başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yalnız Kurt dizisinde usta oyuncular Oktay Kaynarca ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bir araya geleceği iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Usta isimlerin hayranlarını da şimdiden heyecanlandıran ve televizyon kulislerini sallayan bu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.