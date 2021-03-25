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Yenenler çifti ikinci çocuklarına hangi ismi verdi?

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. 2019 yılında dünyaevine giren çift, bebeklerine Mete adını verdi.

Magazin 25.03.2021, 17:03
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Yenenler çifti ikinci çocuklarına hangi ismi verdi?

Bugün saat 13.12'de gerçekleşen doğumla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ ÇOCUK

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı.

Ailesiyle çekildiği neşeli pozları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler, bugün oğlu Mete'yi kucağına aldı.

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