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Yeğeni ile uygunsuz görüntülenen Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı

4 sene önce yeğeni ile teknede uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu, aylar sonra Yalıkavak'ta görüntülendi.

Magazin 13.06.2021, 10:46
Yeğeni ile uygunsuz görüntülenen Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı

2017'nin temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede yeğeni ile birlikte uygunsuz halde görüntülenen Murat Başoğlu, uzun zamandır hiçbir yerde görüntülenmemişti.

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Habertürk'te yer alan habere göre, yeğeniyle görüntülerinden sonra herhangi bir açıklama yapmayan ve objektiflere takılmayan Başoğlu, önceki gün Yalıkavak'taki bir spor salonuna girerken görüntülendi.

NE OLMUŞTU?
Bir dönem rol aldığı her diziyle adından söz ettiren Murat Başoğlu, 4 yıl önce teknede öz yeğeniyle uygunsuz halde görüntülenmişti. İlişki yaşadıkları ileri sürülen Başoğlu hakkında "hayasızca davranışta bulunmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Davadan beraat eden oyuncu, daha sonra da boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i de tehdit ederek yanındaki arkadaşını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Başoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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