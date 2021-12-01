Yazar Ece Ergönenç’in sapık kabusu

İki çocuk annesi ünlü yazar Ece Ergönenç, kendisine beş yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Saplantılı aşığı yüzünden 6 yıldır korku içerisinde yaşayan 2 çocuk annesi ünlü yazar Ece Ergönenç, Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan Ece Üner ile Susma programına katıldı.

Sürekli takip edildiğini ve sosyal medyadan rahatsız edildiğini söyleyen Ece Ergönenç, sapığının kendisini ölümle tehdit ettiğini anlattı. “Çocuklarımı kendi oğulları zannediyor” diyen ünlü yazar, H.Ş.’nin “Seni ışığa kavuşturacağım ve sen beni hatırlayacaksın” diyerek öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Korku dolu günler yaşadığını söyleyen Ece Ergönenç, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen H.Ş’nin kendisini hem sosyal medyadan hem de evinin yakınlarından fotoğraf atarak taciz ettiğini belirtti. Ayrıca H.Ş’nin kendisine ve çocuklarına zarar vereceğinden korkan Ergönenç yetkililerden canlı yayında yardım istedi.

Ece Üner, kendisinin de birtakım kişiler tarafından rahatsız edildiğini, şikayetçi olduğunu ve davasının takipçisi olduğunu söyledi. Üner, “Bu işi sosyo-ekonomik olarak kategorize edemeyiz. Aydın, yazar bir kadın dahi böyle bir şeye maruz kalmış. Yaşadığın durumun aynısını ben de yaşıyorum mesela. Bunlar bulaşıcı ve bu kişiler birbirini örnek alıyor. Bulaşıcılık, taklitle başlıyor” dedi.