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Yayına sarhoş çıktığı iddia edilen Ersoy'a kendi programında alkol testi yapıldı!
Geçen hafta canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilen Bülent Ersoy'un sunuculuğunu yaptığı Star TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Bize programında Ersoy'a alkol testi yapıldı.
Magazin 27.09.2021, 10:33
Geçen hafta Star TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında, Bülent Ersoy'un canlı yayındaki konuşmaları ve hareketleri sosyal medyada gündem olmuştu.
Ersoy'un canlı yayına sarhoş olarak çıktığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı söz konusu iddialara yanıt vererek "Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Tamamen heyecandan oldu" demişti.
ERSOY'A ALKOL TESTİ YAPTI
Benzemez Kimse Bize'nin26 Eylül Pazar ekrana gelen yeni bölümünde ise Şafak Sezer geçen haftaki olaya gönderme olarak Ersoy'a alkolmetre üfletti. Alkolmetreyi kontrol eden Şafak Sezer, sıfır promil sonuç çıktığını söyledi.