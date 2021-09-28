Yayın yasağına "Siz Anne Baba Değil Misiniz?" diye isyan etti!

Bir televizyon programında Gaziantep'te ailesi ve köylüleri tarafından 12 yaşından bu yana cinsel istismara zorlandığını ve cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak hakkında yayın yasağı getirilmişti.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Dün basın açıklaması ile paylaştığımız bir televizyon programında cinsel istismar iddialarının olduğu olaya dair Gaziantep'te bulunan ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Yayın yasağını programda öğrenen Dilek Albayrak Instagramda çekmiş olduğu video da "Sesimi duyun hepinizin çocuğu var" diyerek isyan etti. Işın Karaca, Hande Yener gibi ünlü isimler videoyu paylaşarak Dilek Albayrak'ın sesini duyurmaya çalıştı.