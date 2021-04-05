Yavuz Bingöl'ü hiç böyle germediniz!

TRT 1'de geçen haftalarda yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisi MİT'in faaliyetlerini konu almasıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Başrollerini Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler gibi isimlerin paylaştığı Teşkilat dizisinin kadrosunda türkücü Yavuz Bingöl de rol alıyor.

SAÇINI VE SAKALINI UZATTI

Dizinin yayınlanan son bölümünde Almanya'da yaşayan bir Türk ajanını canlandıran ünlü türkücünün saçlarını uzatmış sakallı hali de gündeme oturdu. Yavuz Bingöl, Teşkilat dizisinde eski MİT mensubu Kod Adı Tesbihçi olan Adem karakterine hayat veriyor. Bingöl'ün beyazlamış saçlarını ve sakallarını gören hayranları bir süre tanımakta güçlük çekti.