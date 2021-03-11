Yasemin Sakallıoğlu dünya evine girdi

Sosyal medya fenomenliğinden sonra oyunculuk yapmaya başlayan Yasemin Sakallıoğlu, aşk yaşadığı Burak Yırtar ile geçen yıl nişanlanmıştı. Çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

İkili, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Yalnızca ailelerin ve şahitlerin katıldığı ufak bir organizasyonla evlendiklerini duyurdular.

Instagram hesabından paylaşım yapan Sakallıoğlu, "Bir küçük sürprizimiz var." dedi.

Birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, "Evlenmek hoşumuza gider." notunu ekledi.