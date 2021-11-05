Yasemin Sakallıoğlu: Ben çok çirkin bir çocuktum

Yedi ay önce Burak Yırtar ile nikah masasına oturan komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Konservatuvara 28 yaşında başladığını söyleyen Sakallıoğlu, şöyle konuştu:

"28 YAŞINDA KONSERVATUVARA BAŞLADIM"

"Annemin evlenmemi istediği zamanda ben konservatuvara girdim. 28 yaşında başladığım için biraz tuhaf bir durumda da kaldım. Sınıf arkadaşlarımın hepsi benden 10 yaş küçüktü"

"Ben çok çirkin bir çocuktum" diyen Yasemin Sakallıoğlu, çocukluk yıllarından beri komik olmanın kendisi için önemli olduğunu anlattı.

"ÇOCUKKEN ÇOK ÇİRKİNDİM"

Sakallıoğlu, "Çocuğun çirkini olur mu?' demeyin, ben öyleydim çünkü. İnsanlar beni, 'Aman ne tatlı bir çocuk' diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım küçükken. İnsanlara da 'Komik mi?' diye sorup, onay alma ihtiyacı duyardım" diye konuştu.

"DELİKANLI KADINIMDIR"

Öte yandan eşiyle evlenmeden önce toplantı yaptıklarını açıklayan ünlü isim, "Dedim ki; 'Biz sevgili olacaksak bu telefonda benim canımı sıkacak, senin flörtleşme ihtimalin olan, yarıda kalan, kenara koyduğun insanları sil.' Ben onun cep telefonundaki mesajlarına bakmam, sadece şifresini bilirim, girmem. Gerçekten çok delikanlı bir kadınım" dedi.

DÜNYAEVİNE GİRDİ

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Burak Yırtar ile mart ayında dünyaevine girmişti.

Çift, pandemi sebebiyle ailesi ve şahitlerinin katıldığı bir organizasyon ile evlenmişti. Takipçileri nikah töreninde beyaz sade bir elbise giymeyi tercih eden Sakallıoğlu'nu beğeni yağmuruna tutmuştu.

NÜKHET DURU'YA BENZETİLDİ

Hayranları tarafından Nükhet Duru'ya da benzetilen oyuncu, gelen güzel yorumların ardından konuyla ilgili esprili bir paylaşımda bulunmuştu.

"EN GÜZEL HALİM NİKAHIMA DENK GELDİ"

"Yorumlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim." diyen Yasemin Sakallıoğlu, "Allah yüzüme güldü. 33 yıllık yaşamımda en güzel halim nikahıma denk geldi. İyi oldu, böyle olması güzel oldu. İyi yere denk geldi. Çoğunuz beni Nükhet Duru'ya benzetmişsiniz. Çok komik bir nikahtı. Bu nikahta yaşananları stand up gösterimde anlatacağım. Gösterimi yarım saat uzattım, sırf bunun için. Gerçekten çok komik bir nikahtı. Öyle asil göründüğüme bakmayın. Neler yaşadım o nikahta" demişti.

Kaynak: Milliyet