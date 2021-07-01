Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Oyunculuk eğitimini yurt dışında alan Yasemin Kay Allen, ilk ekran deneyimini 2008 yılında annesi Suna Yıldızoğlu'nun rol aldığı Elif dizisiyle yaşadı. Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, 46 Yok Olan, Fi, Olağan Şüpheliler gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu, şarkıcı Ilgaz Erel ve Ogün Şanlısoy'un kliplerinde oynadı.

YASEMİN ALLEN'İN HAYAT HİKAYESİ

10 Temmuz 1989 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Babası İngiliz Dudley Allen'dir, annesi Türk oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'dur. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır.

3 aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya taşındı. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. St. Lucia'daki Queensland Üniversitesi'nin sinema ve televizyon bölümünden burs kazandı. 18 yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro bölümünde oyunculuk dersi aldı.

Yasemin Allen, 2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesi Suna Yıldızoğlu'nun da yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı.

2010 yılında Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette rolleriyle ekranlara geldi.

2011 yılında Hayat Devam Ediyor adlı dizide Pelin Akça karakterini canlandırdı.

2013 yılında Merhamet dizisinde Irmak Tunalı karakteriyle boy gösterdi. Aynı yıl N11.com adlı alışveriş sitesinin reklam yüzü oldu.

2013 yılında Özcan Deniz'in Su ve Ateş adlı sinema filminde Yağmur Efe rolüyle ilk kez sinema oyunculuğu yaptı.

2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Defne Sultan karakterini oynadı. Aynı yıl başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırdı.

2016 yılında Dönerse Senindir sinema filminde Murat Boz, İrem Sak ile birlikte başrolü paylaştı.

2021 yılında online platform Exxen'de yayınlanacak Olağan Şüpheliler dizisinde yer aldı.

ÖZEL YAŞAMI

1989 doğumlu olan Yasemin Kay Allen, 2021 yılı itibarıyla 32 yaşındadır ve bekardır.

2017 yılında ABD'nin Los Angeles kentine yerleşti.

Yasemin Allen 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve yengeç burcudur.