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Yasak Elma’da Şahika gidiyor kardeşi Kaya dönüyor!

Fox Tv’nin Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma yapımcısı yine ters köşe yapıyor! Talat Bulut, Gökhan Alkan ve Barış Kılıç’ı aniden diziden çıkaran Fatih Aksoy, diziden ayrılacağı söylenen Nesrin Cavadza’nin ayrılığını önce yalanmış ardından açık kapı bırakmıştı! Nesrin Cavadzade Instagram hesabından Yasak Elma sayfasını takibi bıraktı! Diziden Şahika ölerek çıkarken, Kaya kardeşinin intikamı için geri dönüyor. İşte ayrıntılar;

Magazin 07.02.2021, 16:33
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Yasak Elma’da Şahika gidiyor kardeşi Kaya dönüyor!

Fox Tv’nin Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma yapımcısı yine ters köşe yapıyor! Talat Bulut, Gökhan Alkan ve Barış Kılıç’ı aniden diziden çıkaran Fatih Aksoy, diziden ayrılacağı söylenen Nesrin Cavadza’nin ayrılığını önce yalanmış ardından açık kapı bırakmıştı! Nesrin Cavadzade Instagram hesabından Yasak Elma sayfasını takibi bıraktı! Diziden Şahika ölerek çıkarken, Kaya kardeşinin intikamı için geri dönüyor. İşte ayrıntılar;

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisinde olaylar olaylar! Yayınlanan son fragmanda Şahika’nın cesedi bulunuyor! Peki Şahika diziden çıktı mı? Nesrin Cavadzade yayınlanan son fragmanla beraber Yasak Elma dizisinin hesabının takibini de bırakınca ayrılık kesinleşti. Peki şimdi neler olacak?

Yasak Elma dizisinin eğlenceli karakterlerinden biri olan Şahika gerçekten öldü mü derken, Nesrin Cavadzade dizinin sosyal medyan hesabını takibi bıraktı. Sezon başında yaşanan ayrılıklar sonra Nesrin Cavadzade’nin diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda yapımcı Fatih Aksoy, dizinin sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade ile ilgili bir fotoğrafını paylaşarak aralarında son olduğu bu nedenle diziden ayrılacağı iddialarını yalanlarcasına mesaj vermişti.

Ancak dün yayınlanan son fragmanda Şahika’yı denize atan Hasan Ali Bey’den şüphlenen Ender’e kötü bir haber gelir. Denizde Şahika’nın tanımına uyan bir kadın cesedi bulunmuştur. Bu tanıtıma Şahika hayranları inanmazken, Nesrin Cavadzade’nin dizinin hesabını takipten bırakması kafaları karıştırdı.

Daha önce gazeteci Birsen Altuntaş’da Nesrin Cavadaze’nin ayrılık kararının iptal edildiğini söylemişti. Ancak Nesrin Cavadaza’nin dizinin hesabını takibi bırakması seyircinin kafasında sorular oluşturdu. Seyirciler bunu insanların meraklanması için yapıldığını iddia etti.

KAYA DÖNÜYOR! BARIŞ KILIÇ YENİDEN YASAK ELMA’DA!

Ancak bir başka güçlü iddia ise Fatih Aksoy’un yine ters köşe yapması. Diziden bir anda ayrılan Barış Kılıç’ın canlandırdığı Kaya karakteri, kardeşi Şahika’nın ölüm haberi sonrası diziye geri dönecek iddiaları ortaya atıldı. Dizinin izleyicileri Halit’in de bir anda diziden çıktığını hatırlatarak, Nesrin Cavadzade’nin de diziden ayrıldığına inandıklarını dile getirdi.

Ancak dizinin bel kemiği olan Şahika, Ender ve Yıldız 3’lüsünün dağılması dizinin seyircileri tarafından daha şimdiden hoş karşılanmadı.

BAMBAŞKA BİR DİZİ OLDU!

Yasak Elma dizisi yayınlandığı ilk sezonlardan bambaşka bir dizi haline geldi. Ancak bu değişim olumlu yönde oldu. Dizide özellikle Eda Ece’nin doğaçlama yapmayı başlaması, Şahika karakterinin diziye katılması diziyi oldukça eğlenceli ve fenomen bir hale getirdi.

Dizinin ilk sezonlarında yer alan diziyi romantikleştiren Alihan ve Zeynep aşkı yerine dizide Şahika, Ender ve Yıldız kadınlar takımının entrikaları ve komedi tavırları diziyi fenomen bir hale getirdi.

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