Yasak Elma'nın yeni bölümünde Yıldız olacak mı?

FOX'un pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan fenomen dizisi Yasak Elma'da 'Yıldız' karakterine hayat veren başrol oyuncusu Eda Ece'nin korona virüse yakalandığı ve evinde izole olduğu ortaya çıkmıştı.

100'ÜNCÜ BÖLÜMDE SENARYO DEĞİŞTİ

Medyatava'nın haberine göre; ünlü oyununun korona virüse yakalanması dizide değişikliklere neden oldu. Yasak Elma'nın 100. bölüm senaryosu değişti. Stoksuz çekilen dizinin pazartesi ekrana gelecek yeni bölümünün bir kısmında Eda Ece olmayacak.

DOĞUM GÜNÜ SAHNESİNDE OLMAYACAK

Sadece çekilebilen sahneleri yayınlanacak olan Ece'nin hastalanması ve tedavi görmeye başlaması üzerine apar topar senaryo revize edildi. Bu nedenle eşi Çağatay'ın yani Berk Oktay'ın doğum günü sahnesinde de Yıldız olmayacak.