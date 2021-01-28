Yasak Elma'da yatak sahnesini izleyen RTÜK'ü aradı!

Fox TV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Yasak Elma, 95. bölümüyle olay oldu. Kadrosuna dahil ettiği Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Güney Kalkan'ın ardından entrikaların arttığı dizide, genç Nilperi Şahinkaya ile Oktay'ın "yatak" sahnesi son bölüme damgasını vurdu.

Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni Bahar'ı canlandıran oyuncu, son bölümde Yıldız'ın eşi Çağatay rolündeki Berk Oktay'la yatak sahnesi izleyenlerin karşısına çıktı.

Sahnenin ardından sosyal medyada gündem olan dizi, izleyiciler tarafından RTÜK'e şikâyet edildi. Aile yapısını bozduğu gerekçesi ile şikâyet edilen dizinin, bir sonraki bölümü merak içinde beklenirken, gözler RTÜK'ten gelecek karara çevrildi.