Yargı dizisi hayranlarını üzecek haber! Pınar Deniz diziden ayrılıyor mu?

Son dönemlerin en çok konuşulan yapımları arasında yer alan ve başrollerini Pınar Deniz- Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi hayranlarını endişelendirdi. Her hafta heyecanla beklenen dizi hakkında ortaya atılan iddia izleyenleri şoke etti.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin final yapacağı idda edildi.

Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle kariyerinin zirvesinde olan güzel oyuncu Pınar Deniz'in dijital bir platformdan hayatının teklifini aldığı konuşuluyor.

Güzel oyuncunun teklifi kabul etmesi halinde, dizinin erken final yapacağı konuşuluyor. Dizinin hayranları ise bir açıklama bekliyor.