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Yapımcı Ali Ertem yeni filmini duyurdu

Yapımcı Ali Ertem, 6. sinema projesi olan ve tamamı Bursa’da çekilecek yeni sinema filmi ile ilgili Bursa’yı ve hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Magazin 07.07.2022, 16:18
Yapımcı Ali Ertem yeni filmini duyurdu

Yapımcı Ali Ertem, 6. sinema projesi olan ve tamamı Bursa’da çekilecek yeni sinema filmi ile ilgili Bursa’yı ve hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Yapımcı Ali Ertem yeni yapacağı filmini sosyal medyadan duyurdu. Filmin türü ve benzeri açısından Türkiye’de örneğinin olmadığını kaydeden Ertem, sinemaseverlerin izledikten sonra uzun bir süre etkisinde kalacakları çok farklı bir yapım olacağını belirtti.

Uzun zamandır senaryo ve mekan çalışmalarını titizlikle sürdürülen projenin sonuna gelindiğini duyuran Ali Ertem, hassasiyetle ismini sakladığı filminin çekimlerine önümüzdeki Ağustos ve Eylül ayında başlayacağını duyurdu. Ertem ayrıca filmin yönetmeni Battal Karslıoğlu ile olan resmini de ‘Çok yakında’ notuyla paylaştı. Çekimleri Bursa’da gerçekleştirilecek filmin ana oyuncuları hakkında bir açıklama yapılmadı.

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