Yağmur Tanrısevsin koronavirüse yakalandı!

Koronavirüse yakalanan ve tedavisi evde gerçekleşen oyuncu Yağmur Tanrısevsin geçirdiği hastalık süreciyle alakalı şunları söyledi:

“Apartman komşularımdan bazılarında COVID-19 vardı. Geçen çarşamba baş ağrısı ve ateş ile kendini gösterince test yaptırdım. Sonucun pozitif olduğunu öğrendim. 1 saat içinde ilaçlarım eve geldi. Bugün (dün) 7’nci günüm ve tedavime devam ediyorum. Orta şiddette atlatıyorum sanırım. İyi beslenerek dinleniyorum. Çok dikkat etmeme rağmen virüse yakalandım. Sağlık en önemli nimet, bir kere daha anladım.”