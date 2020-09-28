Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu!

Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti. Katıldığı canlı yayında Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını anlatan Erdi Sungur sözleriyle kan dondurdu. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın cinayet planı yaptığını hatta Emre Aşık'ın gömülmesi için yer bile baktığını söyledi.Erdi Sungur'un korkunç iddiaları bununla da kalmadı. İşte Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un canlı yayında açıkladığı akıl almaz planlar...

Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti.

Katıldığı canlı yayında Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını anlatan Erdi Sungur sözleriyle kan dondurdu. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın cinayet planı yaptığını hatta Emre Aşık'ın gömülmesi için yer bile baktığını söyledi.

Erdi Sungur'un korkunç iddiaları bununla da kalmadı.

"EMRE'NİN GÖZÜNÜN ÖNÜNCE SEVİŞİP KAFASINA SIKACAĞIM"

Bugün Söylemezsem Olmaz'da itiraflarına devam eden Erdi Sungur, "Yağmur Aşık, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullandı.

"EMRE AŞIK'I DOMUZLARA YEDİRTECEKTİ"

Yağmur Aşık'ın öldürtmek istediği Emre Aşık'ı insanı kemiğiyle yiyen domuzla bir depoya kapatıp yedirteceğini de itiraf etti.