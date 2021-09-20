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Yağmur altında Canbay ve Wolker coşkusu

Kestel Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Balkan Panayırı, Canbay ve Wolker konseri ile devam etti. Binlerce kişi, aniden bastıran yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

Magazin 20.09.2021, 09:43
Yağmur altında Canbay ve Wolker coşkusu

Kestel Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Balkan Panayırı, Canbay ve Wolker konseri ile devam etti. Binlerce kişi, aniden bastıran yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

Kestel Belediyesi tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında organize edilen 7. Geleneksel Balkan Panayırı, Canbay ve Wolker konseri ile devam etti. Kestel Göçmen Konutları bölgesinde oluşturulan panayır alanında ilk olarak sahneye çıkan DJ Tuny, çaldığı balkan ezgileriyle alanı dolduran binlerce kişiyi eğlendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Canbay ve Wolker ikilisi sevilen Rap parçaları ve sahne şovlarıyla, Kestellilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Canbay ve Wolker ikilisini dinlemek için alanı dolduran binlerce genç, konser esnasında aniden bastıran yağmura aldırış etmedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ikili, gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Panayırın final gecesi olan 19 Eylül Pazar tarihinde Balkanlardan sürpriz sanatçılar yer alacak.

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