Withahsen kimdir? Tesettürlü Instagram fenomenlerinden "witahsen" açıldı mı?

WithAhsen bugüne kadar tesettürlü genç kızların yakından takip ettiği ve tarzından ilham aldığı Instagram fenomenlerinden biriydi. Ancak son paylaşımlarında kendini göstermekten vazgeçmişti. Son olarak gölgesini çektiği bir fotoğrafı paylaşan withahsen'in küt kesimli saçlarıyla hayatında bir değişikliğe gittiği anlaşıldı.

Bu paylaşımın ardından kapalı olduğu eski paylaşımları silen Ahsen, kısa süre sonra yeni halini de hikayesinde paylaştı.

Kısacası Dina Tokio, Versriches, Rabiacaa, Ebru Sever Türk gibi tesettürlü moda ikonlarının ardından bir diğer fenomen daha yaşam tarzında böyle bir değişikliğe giderek başını açmayı tercih etti.

Ahsen'in başını açmayı tercih etmek dışında giyim tarzında büyük bir değişikliğe gitmediği görülüyor.

Hatta eski kıyafetlerinde hiçbir değişiklik yapmadığını söyleyebiliriz...

Ahsen'in bu değişimi bazı takipçilerinde hayal kırıklığı yaratmış, bazılarından ise destek görmüşe benziyor.

Şal ve eşarp markası Freshscarfs ile olan iş birliği ile de tanınan Withahsen'in iş birliklerine hangi firmalarla devam edeceği merak konusu...

Ahsen, bir diğer influencer ve Youtuber olan Aslı Afşaroğlu ile yakın arkadaştı.

Withahsen kullanıcı adıyla yayın yapan Ahsen, bilinmeyen yönlerini şöyle anlatmıştı:

Seslere karşı çok büyük bir hassasiyetim var. Bunun hastalık derecesinde olduğunu söyleyebilirim. Mesela yemek yerken ağız şapırdatılırsa, bu kişi aile büyüğü dahi olsa o masadan kalkmak için bir bahane bulurum. Çok aç olsam dahi o masadan kalkarım. Ya da bir diğer örnekle uyurken saat tıkırtısı duyarsam uyuyamam. Musluk sesi de buna dahil. Hatta borular arasından geçen sus sesleri duysam dahi uykum bölünebilir. Bu benim sevmediğim bir özelliğim…

Havai fişekten çok korkarım. Çünkü 7 yaşındayken teyzemin düğününde havai fişek yanlış fırlatılmıştı. O havai fişeklerden birinin parçası çeneme vurmuştu. O günden bu yana havai fişeklerden çok ama çok korkuyorum…

En çok eğlendiğim ve severek yaptığım şey gezmek. Ve gezerken öğrenmeyi çok seviyorum. Örneğin bir sokaktaysam o sokağın adını hemen Google üzerinden aratırım. O sokağa neden o ismin verildiğini araştırırım. Tarihini vs. merak ederim. Gerçekten gezerken öğrenmeyi çok seviyorum.



Aslında Malatya Darendeliyim. Ama ben doğduğumdan beri Adana’daydım. Bu yüzden Adana demem yanlış olmaz sanırım. Memleketimden bana geçen özellik ise sanırım yemek yemeyi seviyor oluşum. Mesela arkadaşlarımla buluşma planı yaparken yemek üzerine kuruyoruz. Ne yiyeceğimize göre buluşma mekanını belirleriz. Şu an İstanbul’dayım ama hala arkadaşlarımla ne yiyeceğimize göre buluşma mekanını ayarlıyoruz.

İşte withahsen'in eski paylaşımları: