Türk-Alman sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve moda tasarımcısı olan Wilma Elles Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile büyük çıkış yakalamıştır. Hayatı merak edilen Wilma Elles kimdir? Wilma Elles kaç yaşında, nereli? Wilma Elles mesleği nedir? Wilma Elles hayatı ve biyografisi nedir?

Türk-Alman sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve moda tasarımcısı olan Wilma Elles Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile büyük çıkış yakalamıştır. Hayatı merak edilen Wilma Elles kimdir? Wilma Elles kaç yaşında, nereli? Wilma Elles mesleği nedir? Wilma Elles hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

WİLMA ELLES KİMDİR?

Wilma Elles (d. 18 Ekim 1986, Köln), Türk-Alman sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve moda tasarımcısı. Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra adını "Aslı Elles" olarak değiştirdiğini açıkladı.

HAYATI

Wilma Elles, beş çocuklu bir ailenin ikincisi olarak Batı Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Köln şehrinde doğdu. Elles'in iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. 10 yaşından itibaren okulda tiyatro oyunlarında oynadı ve oyunculuk, gitar, müzik ile dans dersleri aldı. Aynı zamanda Köln Üniversitesi'nde çalışmalar yapmıştır.

2004 yılında Köln'de Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule'den mezun olan Wilma Elles, 2008 yılından Türk Usulü , "The End" ve "Das Weinen davor" adlı sinema filmlerinde başrolde görev almıştır. Kanal D'nin 2010-2013 sezonundaki dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Caroline rolünde oynadı. Çekimlerin başında Türkçe konuşamadığından, daha fazla Türkçe öğreninceye kadar rolünü ezberledi.

Wilma Elles'e, Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 ve World Consumer Ödülleri'nde 2012 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. 2013'te EMÖ En İyi Kadın Oyuncu ve 2015'te Altın Palmiye En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. Türkiye'yi çok sevdiği bilinen Wilma Elles, Türk vatandaşı olup ve bir Türk ismini adına eklemek istemiştir. Başka kültürlere ilgisinin çok olduğunu bildiren sanatçı, Köln Üniversitesi'nde Siyaset Bölümü'nde İslâm Bilimleri'ni birincilikle bitirmiştir.

Elles, 2013-2014 yılları arasında Gurbette Aşk dizisinde başrol karakteri Helga'yi oynamış ve 2015 yılında Filinta dizisinde Anita diye bir ajanı canlandırdı. 2016 yılında atv kanalında Yeter dizisinde başrol karakteri İdil'i canlandırmı?tır. 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Nadya karakterini canlandıran Wilma Elles, 2020 yılında OnurAkayMedya tarafından "Yılın Annesi" seçildi. Elles'e verilen bu ödül magazin programlarında ve sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

ÖZEL HAYATI

Wilma Elles, 21 Temmuz 2015'te sevgilisi iş adamı Kerem Göğüş'le olan birlikteliğinden ikiz bebek dünyaya getirmiştir. Mart 2019'da ise ayrıldıklarını ifade etmiştir.

Elles, anadili Almanca'nın dışında İngilizce, Fransızca ve Türkçe konuşabilmektedir. Wilma Elles yabancı kültürlere ilgisini anlattı. Nisan 2016 yılı itibarıyla Alman vatandaşlığının yanında Türk vatandaşlığına geçti ve yeni kimliğini Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

FİLMOGRAFİSİ

• Arka Sokaklar (2019-2020) Nadya

• Yeter (2015-2016) İdil

• Senden Bana Kalan (2015) Emma

• Emicem Hospital (2015)

• Filinta 2015 Anita Von Wilhelm

• Ulan İstanbul 2015 (Konuk Oyuncu-1 Bölüm)

• Kızılelma 2014 Tetikçi Elsa

• Gurbette Aşk Bir Yastıkta 2013

• Bu İşte Bir Yalnızlık Var 2013

• Kahireli Palas 2013

• Laz Vampir Tirakula 2012

• Çanakkale Ruhu 2012

• Öyle Bir Geçer Zaman ki, 2010-2013, Caroline[5]

• Ihr mich auch, 2010, Tina Schulz

• Spurlos verschwunden,2010, Sat1

• Fahr zur Hölle Gott, 2010, Lilly

• Das dicke Ding,2010, Sony Pictures

• Stumme Schreie,2010, Signe Lanz

• Türk Usulü, 2008, Maria [6][7]

• Evercall, 2008, Dr. Energy

• Arbeitstitel: Der Richter, 2008, Yasmina

• Komissar Stolberg, 2007, Petra Schnuck

• Das Weinen davor,2007, Kika

• Soko Köln, 2007, Frau Reese

• Hafen der Hoffnung- Die Gustloff, 2007, Lieselotte

• Gameshow Marathon, 2007, Glücksfee

• One day lovers, 2007, Sylvia

• Finanzcheck, 2007, Daniela, Teufel, Engel

• Satan Claus, 2007, Jessica Krank

• Das Spielzeug, 2007, Van

• Der Kanon, 2007, Demokratie, Verwalterin

• Cauliflower Power, 2007, Caulie, Daulie, Anne

• Heilige Konflikte, 2007, Schwester Katharina

• Zeltgeflüster, 2007, Fiona

• Kill or be killed, 2007, Sibyll

• Speak my language, 2006, Natascha

• Ich und die Anderen, 2006, Nicky

• Fairy Tell, 2006, Therapeutin

• Eine traumhafte Beziehung 2005, Susanne

• Das Puppenspiel, 2005, Puppy

TİYATRO

• Hadi Karina Koş, 2015, Barbara

• Hänsel und Gretel, 2010, Hexe

• Weihnachten in Transilvanien, 2009, Venetia

• Die Ratten, 2006, Frau John

• Woyzeck, 2006, Marie

• Yard Girls, 2006, Bo

• Boufontera, 2005, Boufon

• Die Zoogeschichte, 2004, Jerry

• Antigone, 2004 Antigone

• Das Zieglein..., 2003, Hapeangul

• Arsen und Spitzenhäubchen, 2003, Mortimer

• Das Dschungelbuch, 2003, Bärenmutter, Ältester Geier

• Bird Cage, 2003, Agador

• Top Dogs, 2003, Krause

• Das Hohelied, 2002, Sie

• Biedermann ... Brandstifter, 2002, Babette

Kaynak:haberler.com