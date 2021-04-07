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Wilma Elles çocuklarının babası Kerem Göğüş'e dava açtı

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, geçen yıl 2 çocuğunun babası Kerem Göğüş’e nafaka davası açtı.

Magazin 07.04.2021, 12:22
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Wilma Elles çocuklarının babası Kerem Göğüş'e dava açtı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada oyuncu Elles ile işadamı Göğüş birlikteliğinden 6 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldiği belirtildi. İddiaya göre oyuncu ile işadamı, 2014 yılında bir sözleşme imzaladı.

Bu sözleşmeye göre Göğüş, her bir çocuk için 770 Euro nafaka ödemeyi kabul etti ve çocukların tüm masraflarını, hatta bakıcı paralarını dahi ödemeyi taahhüt etti. Ancak işadamı ikiz çocuklarına herhangi bir yardımda bulunmadı. Çocukların tüm masraflarını Wilma Elles tek başına karşıladı.

stanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncunun arkadaşı Elif Emel Büber Topçuoğlu, şunları söyledi: “Wilma, Almanya’dan arkadaşım olur. Kerem Gögüş’ü de Wilma sebebiyle tanırım. Çocuklara Wilma tek başına bakıyor. Wilma, Beşiktaş’ta kiralık bir evde kalıyor.” Diğer tanık Serkan Topçuoğlu ise “Wilma’nın ailesi Almanya’dadır. Bu nedenle zaman zaman Almanya’ya gider. Çocukları da annelerinin yanındadır” dedi. Tanık beyanlarının ardından mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(Hürriyet)

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