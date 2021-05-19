Wanda Nara, paylaşımını silen Instagram'a kafa tuttu!

Hemen hemen her paylaşımı magazin dünyasında olay olan Wanda Nara, yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Vücut kıvrımlarını gösteren pozlarını paylaşmayı pek seven Nara, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın topluluk kurallarının ihlali engeline takılmıştı.

Nara'nın yayından kaldırılan yarıçıplak poz, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Ancak Wanda Instagram'ın bu hamlesine karşılık verdi.

Eski playboy modeli olan Wanda Nara, yaptığı son paylaşımın kaldırılmasının ardından isyan etse de tekrar yüklemeyi ihmal etmedi.

500 binden fazla kullanıcı tarafından beğenilen fotoğraf, şu anda Instagram tarafından yayından kaldırılmadı.