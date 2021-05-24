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Volkan Konak'ın kızı mezun oldu

Karadeniz müziğinin önde gelen isimlerinden Volkan Konak, kızı Şimal'i üniversiteden mezun etmenin sevincini yaşıyor. Kızını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik eden Konak, "Biricik kızım... Yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun" ifadelerini kullandı.

Magazin 24.05.2021, 11:42 24.05.2021, 11:49
Volkan Konak'ın kızı mezun oldu

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Volkan Konak (54),büyük bir gurur yaşadı. Konak'ın ABD'de bulunan Suffolk Üniversitesi'nde eğitim gören kızı Şimal, İşletme Bölümü'nü bitirdi.

Kızının mezuniyet törenine katılan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden duygularını dile getirdi. Konak, "Biricik kızım... Yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun" ifadelerini kullandı.

Konak'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

Ünlü şarkıcının iki kızı ve bir oğlu bulunuyor.

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