Voleybol Milli Takımı Oyuncumuz Ebrar'ın Ayak Numarasını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Youtube'da "Noluyo Ya" kanalına konuk olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Ceyda Kasabalı ile Fırat Albayram'ın sorularını yanıtladı.

"HAZIR MISINIZ?"

Ebrar Karakurt programda Ceyda Kasabalı'nın "Ayak numaran kaç?" sorusuna "Hazır mısınız? 47 numara" diyerek herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Karakurt'un bu cevabı üzerine Fırat Albayram, "Benim daha büyük, 48!" diyerek espri yaptı.