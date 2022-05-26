Son Dakika
Voleybol Milli Takımı Oyuncumuz Ebrar'ın Ayak Numarasını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Voleybolcu Ebrar Karakurt, bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. "Ayakkabı numaran kaç?" sorusuna verdiği yanıtla youtube kanalının damgasına vurdu.
Magazin 26.05.2022, 15:26 26.05.2022, 15:34
Youtube'da "Noluyo Ya" kanalına konuk olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Ceyda Kasabalı ile Fırat Albayram'ın sorularını yanıtladı.
"HAZIR MISINIZ?"
Ebrar Karakurt programda Ceyda Kasabalı'nın "Ayak numaran kaç?" sorusuna "Hazır mısınız? 47 numara" diyerek herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Karakurt'un bu cevabı üzerine Fırat Albayram, "Benim daha büyük, 48!" diyerek espri yaptı.