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Virginia Gardner kimdir?

Virginia Elizabeth Gardner (18 Nisan 1995 doğumlu) Amerikalı aktris.

Magazin 20.01.2021, 15:16
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Virginia Gardner kimdir?

Virginia Gardner, 18 Nisan 1995'te California, Sacramento'da Virginia Elizabeth Gardner'da doğdu. Anaokulundan sekizinci sınıfa kadar Sacramento Country Day School'a katıldı Ortaokulunun birçok yapımında yer aldı. Drama bölümünün başkanı Brian Frishman, Gardner'ı altıncı sınıftan sekizinci sınıfa kadar yönetti. 2011 yılında Los Angeles'a taşındığında çevrimiçi eğitim yaptı , ancak izin verildiğinde California Lise Yeterlilik Sınavına girmeyi seçti Sınava Ekim 2011'de girdi ve ertesi ayı geçtiğini öğrendi. [2] Oyunculuk yapma arzusu 2001 Sean Penn filmi I Am Sam'den kaynaklanıyordu ; "Filmde,Dakota Fanning’in babasının otizmi var ve benim otizmli bir erkek kardeşim var ve bunu genç bir kız olarak izlediğimi ve onun karakteriyle ilgili olduğunu ve bundan etkilendiğimi hatırlıyorum ”diye açıklıyor Gardner. "Bu sektöre girmemi ve insanları etkileyebilecek ve insanların ilişki kurabileceği şeyler yapma isteğimin nedeni buydu." [3] Tekvandoda siyah kuşaktır ve ayrıca boks ve mınçıka ile uğraştı. 

ROL ALDIĞI FİLMLER

Yıl Başlık Rol Notlar
2015 Almanak Projesi Christina Raskin
2016 Keçi Leah
2016 İyi Çocuklar Emily
2016 Nasıl öldüğümü söyle Anna Nichols
2018 Küçük Kaltaklar Kelly
2018 Cadılar bayramı Vicky
2018 Canavar Partisi İris
2018 Beğendi Catlin
2019 Denizyıldızı Aubrey
2020 Tüm Aydınlık Yerler Amanda

Televizyon 

Yıl Başlık Rol Notlar
2011 Hart of Dixie Genç Limon Bölüm: "Hairdos & Holidays"
2012 Laboratuar fareleri Danielle Bölüm: "Leo's Jam"
2013 Glee Katie Fitzgerald / Marissa Bölümler: "Shooting Star", "Feud"
2013–2014 Goldbergs Lexy Bloom Tekrar eden rol, 5 bölüm
2015 Cinayetten Nasıl Kurtulunur? Molly Barlett Bölüm: "Sürtükler Shanked"
2016 Hukuk ve Düzen: Özel Mağdurlar Birimi Sally Landry Bölüm: "Moda Suçları"
2016 Ciddi suçlar Brie Miller Bölüm: "Aile Hukuku"
2016 Sırlar ve Yalanlar Rachel Bölüm: "The Detective", "The Daughter"
2017 Hayvanat bahçesi Clem-2 Bölüm: "Ev Gibi Yer Yok", "Diaspora"
2017 Musluk Michelle Cuttriss Bölüm: "Pilot"
2017–2019 Marvel's Runaways Karolina Dean Ana rol
2019 Heartstrings Genç Harper Bölüm: "Sugar Hill" [11]
2019 Doğru Değerli Taşlar Lucy Bölüm: "Dünyayı Sarsan Adam Bu mu?"
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