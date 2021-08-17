banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesine dikkat
Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesine dikkat
Beşiktaş Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdi!
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması
Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması
Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor! Düğün tarihi belli oldu...

Uzun süredir birlikte olan Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem evlilik kararı aldı. Ünlü çift, Eylül ayında nikah masasına oturacak.

Magazin 17.08.2021, 13:45 17.08.2021, 14:24
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor! Düğün tarihi belli oldu...

İlişkilerine bir şans daha veren Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi.

Ünlü çiftin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı öğrenildi.

NİKAH TARİHLERİ KESİNLEŞTİ

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çifti, 9 Eylül tarihinde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek.

Yorumlar (0)
31°
açık