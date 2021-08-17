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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor! Düğün tarihi belli oldu...
Uzun süredir birlikte olan Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem evlilik kararı aldı. Ünlü çift, Eylül ayında nikah masasına oturacak.
Magazin 17.08.2021, 13:45 17.08.2021, 14:24
İlişkilerine bir şans daha veren Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi.
Ünlü çiftin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı öğrenildi.
NİKAH TARİHLERİ KESİNLEŞTİ
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çifti, 9 Eylül tarihinde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek.