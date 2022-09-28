Videolarını milyonlar izliyordu! 21 yaşındaki Meksikalı fenomen öldürüldü...

TikTok’ta 90 bin takipçisi bulunan Pardini düzenli olarak moda ve dans videoları paylaşıyordu. Pardini’nin annesi kızının 20 Eylül günü saat 22.30’da bir telefon aldığını ve evden ayrılarak bir daha geri dönmediğini ifade etti.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

TikToker Karla Pardini geçtiğimiz hafta evinde bulunduğu sırada kendisini arayan bir kişinin 'dışarı çık' demesinin ardından dışarı çıktı ve bir daha eve dönmedi. Ekipler, Karla Pardini'yi evinin yakınlarında silahla öldürülmüş halde buldu. Güvenlik kayıtlarının incelememesi sonucunda Pardini'nin mahallesinde elinde silahla gezen biri tespit edildi. Ancak fenomenin neden öldürüldüğü henüz netlik kazanmadı.