Vestel’in yeni marka yüzü Beyazıt Öztürk oldu

Türkiye’nin önde gelen teknoloji üreticilerinden Vestel, yeni marka yüzünün Beyazıt Öztürk olduğunu duyurdu.

Vestel’in yeni iletişim stratejisinin detayları Vestel CEO’su Turan Erdoğan, Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler ve Vestel CMO’su Duygu Badem Uylukçuoğlu ile Vestel’in yeni reklam yüzü Beyazıt Öztürk’ün katılımıyla gerçekleştirilen online basın toplantısı aracılığıyla paylaşıldı.

Yeni iletişim stratejilerinin uzun soluklu bir değişimin başlangıcı olduğunu ifade eden Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Her alanda yeniliğe ve dönüşüme öncülük eden bir markayız. Teknolojilerimiz her eve girsin, herkese ulaşsın, hepimizin daha konforlu anları, daha güzel günleri olsun diye; durmadan çalışıyor, en iyiyi, en yeniyi arıyoruz. Bu yolda karşımıza çıkacak her engeli de Vestel’le Olur, Neden Olmasın? diyerek aşıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Vestel’le Olur, Neden olmasın?” stratejisinin temelinde markanın sahip olduğu üretim, Ar-Ge ve tasarım gücünün olduğunu belirten Erdoğan, “En son teknolojilerle donatılmış üretim tesisimiz, durmadan geliştiren Ar-Ge ve inovasyon ekiplerimiz, yenilikçi tasarımlarımız ile tüketicilerimizin ihtiyaçlarına hızla yanıt verebiliyoruz. Vestel küresel ölçekte bir teknoloji şirketi. Trendleri takip eden değil öncülük eden bir vizyonumuz var. Bu doğrultuda da yaptığımız çalışmalarla her zaman en yeni ve en iyi teknolojiyi tüketiciyle ilk buluşturan marka olma hedefimiz var. Her adımımızla kendimizi aşıp, başarı çıtamızı yükselterek, tüketicimizin taleplerini en iyi, en hızlı ve en güvenli şekilde karşılamaya odaklanıyoruz. Günümüzde tüketicilerin, özellikle Z Kuşağının, markaların onların hayatlarını daha iyi hale getirmeleri beklentisi var. Biz de onların en iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Ekibimizle kurduğumuz her tasarım hayaline ‘Neden olmasın?’ diye başlıyoruz ve büyük bir çoğunlukla hayallerimizi gerçekleştirip ‘Vestel’le olur’ diyebileceğimiz bir noktaya ulaşıyoruz. Gelecek dönemde de tüketicimizin hayallerini gerçekleştirecek yeni ürün ve hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘Neden olmasın?’ yolculuklarında Beyazıt Öztürk ile birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Turan Erdoğan, “Beyazıt Öztürk bizden, samimi, güvenilir, ailemizden biri. Yenilikçi hizmetlerimiz, inovatif ürünlerimiz ve insanların hayatına dokunarak yaratmayı arzuladığımız faydayı en iyi onun anlatabileceğini düşündük. Bu yeni yol arkadaşlığının tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vestel’in yeni sloganının kendisiyle tamamen örtüştüğünü ve markanın yeni reklam yüzü olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Beyazıt Öztürk, “Vestel, Türkiye’nin adını dünyanın dört bir yanına ulaştıran küresel bir marka. Öyle ürünler var ki, birine bahsettiğinde ‘Bu kadar da olmaz’ diyebiliyor. Ama inanın Vestel’le olur. Manisa’da yer alan, dünyanın en büyük fabrikalarından biri Vestel City’i ziyaret ettiğimde bunu çok iyi anladım. Üretim teknolojilerinden, geliştirdikleri ürünlere kadar hepsinden çok etkilendim. Birlikteliğimizin güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Vestel ile birlikte 2021 yılında birçok sürprizle karşınızda olacağız” şeklinde konuştu.