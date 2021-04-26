Vedat Milor'un Pınar Tremblay ile Twitter'da polemiği: I have teğet geçtim cancel culture

Hürriyet'te gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, "Damak zevkinin gelişmesi binlerce tuzakla dolu. Bir kere insan bir şeyin iyisine alışınca kötüsünü yiyemiyor. Ben bir zamanlar bakkallarda satılan en ucuz çikolatalardan zevk alırdım. Şimdi yiyemiyorum. Kahve içerken, belki sade içtiğim için, yanında bir parça çikolata ya da tek bir lokum seviyorum. Genelde bulamadığım için de mutsuz oluyorum. Halbuki eskiden her çikolata beni mutlu etmeye yeterdi." değerlendirmesini yaptığı köşe yazısında damak zevkinin geliştiğini anlattı.

Ünlü gurme "Damak zevkimizi geliştirmemiz gerekir mi?" başlığını attığı yazısında aradığı tadı bulamadığı zaman "agresifleştiğini" şaka yolu betimlemelerle ifade etti. "Eskiden bizim sıradan kültür mantarını ayıla bayıla yerdim. Balık buğulamada mesela, hiç rahatsız etmezdi. Sonra yaban mantarlarına alıştım, kültür mantarına ciddi tepki vermeye başladım. Gittiğim bir lokantada balık buğulamada kültür mantarı kullanmışlardı, “Bu neee…” diye öyle bir haykırdım ki garson “Abi fare mi çıktı?” diye sordu." sözlerinin ardından "Tüm bu örnekler elbette şaka... Kimseye bağırmadım, kederimden hastalanmadım ve masaya yumruk atmadım. Ama belli bir standarda alışınca bir malzeme veya yemeğin iyisini bulamadığımda mutsuz olduğum doğru." diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Ancak T24 sitesi yazının ilgili kısmını cımbızlayarak öne çıkarması Milor'u rahatsız etmişti. Twitter hesabından duruma tepki veren Vedat Milor, bu paylaşımına yönelik ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

T24'te yayınlanan yazısının yayınlandığı haberin spotunda yanıltıcı ifadeler olduğuna dikkat çekmek amacıyla attığı tweete Pinar Tremblay adlı twitter kullanıcısı cevap verdi. İngilizce olarak "Öfkeni anlıyorum, ama senin de olayın bu değil mi? Sırf eleştiriyorsun diye durduk yere yemek eleştirmeni olmadın mı zaten? Gerekli yetilere sahip değilsin sonuçta. Yapıyorsun çünkü yapabiliyorsun..." şeklinde bir ithamda bulundu.

Vedat Milor ise "Hangi vasıflara sahip olmak lazım?" şeklinde bir soru yöneltti. Tremblay ise "haklisiniz, benim hatam. TRde food critic olmak icin gerekli credentials nedir diye benim size sormam gerekirdi. Erkek egemen toplumun yarattigi mini tanri seklinde sorgulanmayi kabul etmeden once... dedigim gibi ben sizi cal grad diye engage ettim... ama exceptions make the rule" şeklinde cevap verdi.

TWEETLERİNİ GİZLEDİ

Pınar Tremblay adlı kişinin yarı İngilizce yarı Türkçe olarak verdiği cevaplar ve konuyu erkek egemenliğine bağlaması sonrası twitter kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Tremblay'ın önceki tweetlerini de ortaya çıkaran kullanıcıların yoğun tepkisi sonrası Pınar Tremblay tweetlerini gizlemeyi tercih etti.

Vedat Milor ise duruma esprili bir dille yaklaşarak "I have teğet geçtim cancel culture" şeklinde bir tweet attı.

İşte tüm tartışma: