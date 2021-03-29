Vedat Milor: Asla tavuk yemem

Ünlü gurme Vedat Milor, bir magazin programına konuk oldu. Milor, röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Beslenme rutinini anlatan Milor, asla tavuk yemediğini söyledi. Ünlü gurme, yediği bir yemekten çivi bile çıktığını söyledi.

İşte Vedat Milor'un açıklamalarından ara başlıklar:

"FAZLA YEMEMEYE ÇALIŞIYORUM"

“Mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz fazla yememeye. Sabah kahve kruvasan gibi bir şey, öğlen meyve yiyorum ya da tek bir yumurta. Ondan sonra erken bir akşam yemeği o kadar. Sabahları acıkan biri değilim, kahvaltı adetim hemen hemen hiç olmadı.

"NOTER TASTİĞİNDE AÇIKLADIM"

Tavuk asla yemem. Onun nedenini yazdım, noter tastiğinde bir şeyde saklı duruyor kasada, zamanı gelince açıklanacak. 2099 senesinde açıklayacak hep beraber bunu o zaman anlayacağız.

"ÇİVİ ÇIKTI"

Saç çıktığı çok oldu, çivi bile çıktı. Adana'da bir yerde yerken inşaat çivisi. Sonra mutfağa gittim, mutfakta inşaat yapılıyormuş, çivi yemeğe düşmüş. Ölebilirdim hakikaten o lokmayı alsaydım.

"BÖCEK YEMEK NORMAL"

Bazı kültürlerde şey var çeşitli böcekler yenebiliyor protein açısından tarih boyunca da yenmiş çekirgeler ve karıncalar. Ben normal görüyorum. Altın farklı onun bir lezzeti yok, o daha çok işin görsel tarafı. Ona da karşı değilim yani onun belki bir lezzeti yok ama hayatta her zaman için ne bileyim siz de küpe şey yapmışsınız ne gereği var küpesiz olsanız ne olur yani hani bir şey ama niye küpe, çünkü estetik güzel bir tarafı var yani.”