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Vali koşuda soluk soluğa kalınca bitiş noktasında espriyi patlattı

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 7. Frig Ultra Maratonu’na katılan Vali Gökmen Çiçek, temsili olarak koşmasına rağmen soluk soluğa kalınca yarışın bitiş noktasında ‘6 kilometre koştum, inanmayan kameralara baksın’ esprisi ile organizasyona damgasını vurdu.

Magazin 18.09.2021, 13:53
Vali koşuda soluk soluğa kalınca bitiş noktasında espriyi patlattı

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 7. Frig Ultra Maratonu’na katılan Vali Gökmen Çiçek, temsili olarak koşmasına rağmen soluk soluğa kalınca yarışın bitiş noktasında ‘6 kilometre koştum, inanmayan kameralara baksın’ esprisi ile organizasyona damgasını vurdu.

Afyonkarahisar her yıl olduğu gibi bu yıl da Frig Ultra Maratonu katılımcılarına ev sahipliği yaptı. Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen 7.Frig Ultra Maratonu’na 7 ülke ve 32 şehirden toplamda 800 sporcu katıldı. Yarış Frig Vadisi’nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yapıldı. Yarışma 6K Aşk Vadisi Koşusu, 12K Gizemli Frigya Koşusu, 22K Göynüş Kral Yolu Koşusu ve 54K Frig Ultra olmak üzere dört farklı kategoride yapıldı.

Yarışmada beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte yaklaşık 500 metrelik temsili koşu yapan Vali Gökmen Çiçek ise finiş noktasına vardığında yaptığı espri ile adeta organizasyona damgasını vurdu. Koşu bitiminde soluk soluğa kalan Vali Çiçek, kendisine basın mensupları tarafından mikrofonlar uzatılınca ‘6 kilometre koştum, inanmayanlar kameralara baksın’ cevabını verdi. Vali Çiçek’in bu cevabı herkesi kahkahalara boğdu.

Etkinliğin akşam saatlerinde kategorilerdeki 1.,2. ve 3.’lerin belirlenmesi ile sona erecek.

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