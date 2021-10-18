Üzerinde servet taşıyor!

Açılış törenine; şarkıcı Hande Yener, Miss Europa 2021 Güzellik Yarışmasında, Avrupa 3'üçüncüsü olan Duygu Çakmak ve sivri dilli şarkıcı Tuba Ekinci katıldı.

EN BÜYÜK SERVETİNİ AÇIKLADI

Şarkıcı Hande Yener, memleketi Antalya'da Oğuz Temel'e ait Oğuz Pırlanta'nın açılışına 1 milyon TL değerinde olan 3 ayrı pırlanta ile katıldı.

Yener, "Pırlantalar starların üzerinde parlar" deyip ekledi: "Benim en büyük servetim sesim ve oğlum."

Sözlerini sürdüren Yener, "Bugüne kadar tüm tek taşlarımı kendim aldım ifadelerini kullandı.