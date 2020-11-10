banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
11 ayda 17 milyarlık borç yapılandırıldı
11 ayda 17 milyarlık borç yapılandırıldı
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?

Uyanış Büyük Selçuklu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam 7. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizide bu akşamki bölüme Sencer'in ölümle pençeleşmesi damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Magazin 10.11.2020, 09:59
4
Uyanış Büyük Selçuklu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer, Melikşah’a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram’ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos’un tuzağına düşmüştü. Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer’e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı. Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?

Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken’in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah’ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı. Elçin’in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin’e nasıl bir ceza verecektir?

Elçin’in asıl niyetini ifşa edip Melikşah’tan takdir bekleyen Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Bu sırada Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Nizamülmülk, ipucunu takip ederek Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkartabilecek midir?
Bunun yanı sıra Nizamülmülk, Sencer’in kayıp haberini aldığında yüreğine mühürlediği sırrını Melikşah’a açıklayacak mıdır?

Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı bulutlu
banner378