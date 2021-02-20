Üstsüz fotoğrafları şirketin değerini katladı

Rihanna’nın üstsüz fotoğrafı Hinduları ayağa kaldırdı. Ünlü şarkıcı hemen özür diledi. Rihanna’nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin değeri 1 milyar doları aştı

Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya, Barbadoslu şarkıcı Rihanna paylaştığı üstsüz bir fotoğrafla hem diplomatik bir krize neden olurken bu sayede hem dünya gündemine oturdu hem de iç çamaşırı firmasının değerini 1 milyar dolara çıkardı.

32 yaşındaki Rihanna, sosyal medyada dört gün önce üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Altında sadece kendi markasına ait saten bir boksör şortu bulunan Rihanna’nın boynuna taktığı kolyede Hinduların tanrısı Ganeşa’nın bulunması Hinduları ayağa kaldırdı. Dünya Hindu Konseyi paylaşımı Twitter ve Facebook’a şikayet ettiklerini ve polise de haber verdiklerini duyurdu. Konsey, Rihanna’nın profilinin de yasaklanmasını istedi.

Sosyal medyada da birçok Hindu, Rihanna’nın paylaşımını adeta topa tuttu. Birçok kullanıcı, “Bu kadar ünlü bir kişinin bu kadar düşüncesiz olması kabul edilemez”, “Bu bir moda ya da trend değil. Bu bir Hint kültürü” yorumlarını yaptı.

Rihanna özür diledi ama fotoğrafı sosyal medyadan kaldırmadı. Olay dünya magazin basınında dalgalanmaya devam ederken, Rihanna’nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin değeri 1 milyar doları aştı. Halbuki Rihanna, pandemiden etkilenen moda markası Fenty’yi geçen yıl kapatma kararı almıştı. Ancak moda ve finans sektörünün en üst kademesinde bulunan 5 şirketten kısa bir sörü önce 185 milyon dolar yatırım topladı. Şirketteki payı 80 milyon dolar olan Rihanna’nın Savage X Fenty son aldığı yatırım desteği sayesinde 1 milyar dolarlık değere ulaştı.

Yine Hindistan yine tepki

Bu yılın başında Hindistan’da eylem yapan çiftçilere destek mesajı atan Rihanna, Yeni Delhi yönetiminin tepkisini çekmişti. Milliyetçi göstericiler Rihanna’nın posterlerini yakmıştı.