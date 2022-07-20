Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına sanat camiasından isimler ve Kıral’ın sevenleri katıldı.

Antalya’da, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman yönetmen Erden Kıral’ın naaşı Beyoğlu Atlas Sineması’nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii’ne getirildi. Türk sinemasında Kanal’, ’Bereketli Topraklar Üzerinde’ ve ’Hakkari’de Bir Mevsim’ gibi birçok önemli esere imza atan Kıral’ın cenazesine sanat camiasından isimler, dostları ve sevenleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenaze namazına çelenk gönderdi. Erden Kıral’ın kızı Deniz Kıral’ın ise sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

“Çok kıymetli bir sinemacı”

Cenaze namazına katılan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Erden Kıral ile ilgili, “En başında, çok kıymetli bir sinemacı. Benim en sevdiğim filmlerinden bir tanesi ’Hakkari’de Bir Mevsim’dir. Kendisini yirmili yaşlarımda tanıdım. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, benim Altın Portakal aldığım film ’Abdülhamid Düşerken’ idi ve o jüri başkanıydı. En iyi kadın oyuncu ödülü bana verildiğinde ilk haberi ondan almıştım, çok da mutlu olmuştum. Üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

“Sinemaya bir ömür vermiş çok değerli bir yönetmenimiz”

Cenaze namazına katılan bir diğer isim Kerem Alışık ise, “Erden Hoca sinemaya bir ömür vermiş, ömür adamış çok değerli bir yönetmenimiz. Ulu bir çınar gibi ayakta kalmayı başarmış. İşine aşına hiç acı tuz katmadan yaşamış. Onuruyla, gururuyla, bu mesleği sevdasıyla hepimize sevdirmiş, Türk sinemasına çok değerli katkılarda bulunmuş bir hocamız. Aynı zamanda Sadri Alışık Sinema Jürisinin başkanı. Sadri Alışık Ödüllerinde çok kıymetli vakitler geçirdik. Sevgimiz hep onlardan yana. Onlar gidiyor ama içimizden uğurlayamıyoruz. Mekanı cennet olsun, nurlarda yatsın İnşallah. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Usta yönetmen Erden Kıral’ın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.