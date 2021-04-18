Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti. Demiröz’ün vefatını Ankara Sanat Tiyatrosu “Erol abimizi kaybettik” notuyla paylaştı

Demiröz’ün yer aldığı “Beyaz Melek” ile “Güneşi Gördüm” filmlerinin senaristi ve yönetmeni olan Mahsun Kırmızıgül, oyuncunun vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kırmızıgül yaptığı paylaşımda, “Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Erol Demiröz, 1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi’nde tiyatro çalışmalarına başladı. 1968’de Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol aldı.

Yılmaz Güney’in “Sürü” filmi başta olmak üzere pek çok sinema filminde de boy gösterdi. “Beyaz Melek” ile “Güneşi Gördüm” adlı yapımlarda önemli roller üstlendi.