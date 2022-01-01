Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yeni yıl mesajı

İşte Cüneyt Arkın'ın paylaşımı:

Arkın, 2021 yılına girerken paylaştığı ve izleyen herkesi duygulandıran videosunu da tekrar paylaştı. Türk Sinemasının çınarlarından ünlü oyuncu Cüneyt Arkın oğlu Murat Arkın'ın vasıtasıyla Instagram'dan yılbaşı için bir video yayınlamış ve özellikle Mehmetçiklerimizle ile ilgili yaptığı vurgu, izleyenleri duygulandırmıştı. O duygulandıran videoyu da sizlerle paylaşalım istedik.