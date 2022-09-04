Uşak’ta Kıraç Rüzgarı esti
Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. senesine özel konserler düzenlenen Uşak’ta Kıraç rüzgarı esti.
Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. senesine özel konserler düzenlenen Uşak’ta Kıraç rüzgarı esti.
Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. senesinde düzenlenen etkinlik kapsamında konserler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ata Park Meydanı’nda düzenlenen ses getiren konserlere bir yenisi de Kıraç’la devam etti. Uşak Belediyesi bünyesinde en işlek kent meydanında düzenlenen konserde “Endamın yeter, Kan ve Gül, Gidiyorum, Kerkük Zindanı, Tuna Nehri ve İzmir Marşı” gibi besteleri seslendiren Kıraç’ı binlerce seveni takip etti.
Kıraç’tan Uşaklı vatandaşlara sürpriz
Uşak’ta düzenlenen konser öncesinde Uşaklı vatandaşlara sürpriz yapan Kıraç, konserden uzun bir süre önce çalışmalara başladığı 40 kişilik çocuk korosu ile birlikte Uşak şarkısı olan “Ay Bulutta Bulutta” şarkısını da seslendirdi. Konser sonrasında ünlü Anadolu Rock şarkıcısına Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner çeşitli hediyeler verdi. Konseri Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de yakından takim etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|4
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Gençlerbirliği
|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0