Uşak’ın kurtuluşunun 100.yılında yıldız isimler sahne aldı

Uşak’ın kurtuluşunun 100.senesine özel belediye tarafından düzenlenen konserlerde yıldız isimler sahne alarak vatandaşlara unutulmaz akşamlar yaşattı.

Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel Uşak Belediyesi bünyesinde düzenlenen konserlerde Uşak’a adeta yıldız yağmur yağdı. Bu kapsamlarda Ahmet Şafak, Manga ve Oğuzhan Koç, Uşaklı hayranlarıyla bir araya gelerek unutulmaz akşamlar yaşattı. Binlerce vatandaşların katıldığı konserlerde en sevilen şarkılar söylendi. Her fırsatta “Uşaklı vatandaşların kurtuluş savaşı zamanında yaşananları unutmaması için elimizden geleni yapacağız” diyen Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken öte yandan da konserler bu akşam Kıraç ile devam ederken yarın akşam ise Türk Pop dünyasının dev ismi Demet Akalın ile son bulacak.