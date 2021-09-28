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Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı!
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son dönemde Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süren birliktelikler yaşayan Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. İşte ünlü oyuncunun sevgilisi...
Magazin 28.09.2021, 14:41 28.09.2021, 15:19
Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, yine özel hayatıyla gündeme geldi.
Son dönemde Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süren birliktelikler yaşayan Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.
Uraz Kaygılaroğlu, gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı.
Ceren Kaçıkoç, Kaygılaroğlu ile asansörde çekilmiş aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kaçıkoç, "Şu an saç rengimiz tam tersi" yorumunda bulundu.
Ceren Kaçıkoç'un özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı öğrenildi.