Uraz Kaygılaroğlu- Berrak Tüzünataç aşkından yeni fotoğraflar!

Uzun süre mekanda kalan Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun samimi görüntüleri ve birbirlerine bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Koşar adımlarla Arnavutköy'deki mekandan ayrılan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü çift, kendilerini bekleyen araca binerek mekandan ayrıldı.

Gözlerden uzak aşk yaşamaya başladıkları ve birlikteliklerini yalnızca yakın çevresine söylediği konuşulan Uraz ve Berrak, ilk kez bir mekanda yan yana görüntülenmiş oldu.

Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde de Kadıköy’de görüntülenmişti. İkili, Moda’ya doğru yürürken Güncel Magazin’in objektifine böyle yansımıştı.

Kaynak: milliyet.com.tr