“Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz” sözü satışa çıktı!

Son dönemde NFT’ye dönüştürülüp satılan sanat eserlerinde artış yaşandı. JPEG resimlerden şarkılara kadar birçok eser, dijital ortamda satışa sunulmaya başlamıştı. NFT trendine uyan kişilerden biri de Gülben Ergen oldu. Gülben Ergen, ikonik sözü “Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz”ın NFT’ye dönüştürüldüğünü ve açık artırmaya sunulduğunu açıkladı. Ergen, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:



“Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen ‘Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz’ dijital dünyada yaşamına devam etmek için #NFT’ye dönüşüyor. NFT serimizin ilk versiyonu Rarible üzerinden açık arttırmaya sunuldu.''

GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

Gülben Ergen, elde edeceği geliri ise kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’ne bağışlayacak. Dernek, şu sıralar 41. anaokulunu açmaya hazırlanıyor.

(Gecce)