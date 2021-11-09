Ünlülerin yılbaşı tarifeleri dudak uçuklatıyor!

Pandemi nedeniyle 2021’i es geçen şarkıcılar, bu yılı fırsata çevirmek istiyor.

Yeni yıl kutlamaları için şimdiden anlaşmalar yapıldı, avanslar alındı. 2. Sayfa'nın haberine göre; en yüksek ücreti uzun zamandır sahnelerden uzak kalan Özcan Deniz kazanacak.

Haber3.com'da yer alan habere göre Kıbrıs’ta sahneye çıkacak olan Deniz Seki'nin ücreti ise 1 milyon TL. Ebru Gündeş, Hadise ve Yıldız Tilbe ise 31 Aralık gecesi 900’er bin TL’ye imza atarak en yüksek ücretler listesine en tepeden girdi.

SAHNE ÜCRETLERİ

İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri ve çıkacağı yerler: