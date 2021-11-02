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Ünlülerden Semra Dinçer paylaşımları! 'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
2011-2013 yılları arasında yayınlanan ,'Kuzey Güney' dizisindeki 'Handan Tekinoğlu' karakteri ile hafızalara kazınan Semra Dinçer, mücadele ettiği akciğer kanserine yenildi. 56 yaşındaki oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Kıvanç Tatlıtuğ, Öykü Karayel ve Bade İşçil gibi rol arkadaşları ve senarist Ece Yörenç, Semra Dinçer için baş sağlığı mesajları yayınladı.
Magazin 02.11.2021, 11:40
AHBAP Derneği'nin kurcucusu Haluk Levent, akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
"İKİ KEZ EV TUTULDU, SAYISIZ OPERASYON YAPTIRILDI"
Levent, "Akciğer kanseriydi. İki yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından iki kez ev tutuldu, sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı, acı haberi duyurduktan sonra bir açıklama daha yaptı:
1) Semra abla birilerine kırgındı (yazamam). Bana bizzat 'Ben hayatta iken ismim yazılmasın bana bir şey olursa lütfen Ahbapların bana destek olduğunu açıkla' demişti.
2) Saat 12.24 te vefat etti. Saat 13.00 gibi tüm ailesi öğrendi. Bir saat sonrasında ise tweet attım.
"ROLÜNÜN HAKKINI ŞAHANE VERMİŞTİ"
Semra Dinçer'in 'Handan Tekinoğlu' karakterine hayat verdiği 'Kuzey Güney' dizisinin senaristi Ece Yörenç, üzüntüsünü Instagram heaabı üzerinden dile getirdi:
"Ece'nin bugüne kadar yazdığı her kadın karakterini ayrı sevip, hepsine ayrı gıcık oldum. Hayriye Hanım gibi mesela. Handan Hanım'a da dayanamıyordum. Aynı bölüm içinde hem çok üzülüp, kıyamayıp hem de çok sinirleniyordum. Çocuklarını ayrı ayrı kayırıp, ayrı ayrı severken - merdivenlerde kapılarda sessizce dururken sinirlerimi tel tel ediyordu..."
Ece Yörenç, 'Handan Tekinoğlu' karakteri ile hafızalara kazınan Dinçer'e "Rolünün hakkını şahane vermişti! Allah rahmet eylesin, gittiği yerde çok sevilsin" sözleriyle veda etti.
"HANDAN HANIM KADAR HÜZÜNLÜYDÜ"
Reyting rekorları kıran dizilerin ünlü senaristi, bir diğer paylaşımına, "En az Handan Hanım kadar yaralı, hüzünlü bir kadındı. Nur içinde, huzur içinde uyusun" mesajına yer verdi.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
'Kuzey Güney'in yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ ise "Çok üzgünüm. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum Semra Dinçer" mesajını yayınladı.
Bade İşçil: Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
Mustafa Avkıran: Ah be Semra… huzur içinde yat.