Ünlüler mahkemede neden 'fakirleşiyor'?

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Oyuncu Ozan Güven dün hakim karşısına çıktı.

5 BİN LİRA DEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Güven’in mahkemede yapılan kimlik tespitinde sorulan “Aylık geliriniz ne kadar?” sorusuna 5 bin lira demesi dikkat çekti. Onlarca filim ve reklamda rol alan Güven’in aylık kazancının 5 bin lira olması kamuoyunda inandırıcı bulunmadı.

Ancak Ozan Güven mahkemede gelirini düşük gösteren ilk ünlü isim değildi. En çok tepki çeken kişi Şarkıcı Berkay Şahin olmuştu.

BERKAY ŞAHİN BİN LİRA DEMİŞTİ

Şahin, Futbolcu Arda Turan ile ettiği kavga sonrası mahkemelik olmuş ve yapılan kimlik tespitinde aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemişti. Kamuoyunda fazlaca tartışılan bu beyan açıklama yapan Berkay Şahin’in avukatı, “Berkay’ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL’den fazla geliri var” demişti.

TATLITUĞ, 30 BİN LİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Önceki aylarda “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan hakim karşısına çıkan Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söylemişti. Duruşmanın ardından açılama yapan avukatı kendisi yüzünden öyle söylediğini belirterek, Tatlıtuğ’un gelirinin 30 bin liranın üstünde olduğunu söylemişti.

TAZMİNATTAN KAÇMAK İÇİN AZ GÖSTERİYORLAR

Ünlü isimlerin mahkemede aylık gelirlerini düşük göstermeye çalışması “Vergi mi kaçırıyorlar?” sorusunu akıllara getiriyor. Konuyla ilgili yeminli Mali Müşavir Dr. Nedim Türkmen ünlü isimlerin olası tazminat hükmüne yönelik gelirlerini az gösterdiğini söyledi.

ARAŞTIRMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Türkmen, bu isimlerin vergi mükellefi oldukları için gelirlerinin belli olduğunu söyleyerek, “Mahkeme beyanı kabul ettiği için, mahkemenin araştırmayacağını düşünerek böyle bir şey yapıyorlar” dedi.

MAHKEMENİN VERGİ GELİRLERİNE BAKMASI GEREKİYOR

Mahkemenin hüküm vermeden önce vergi gelirlerine bakması gerektiğini söyleyen Dr. Nedim Türkmen, “Bu beyanlar sonrası mahkemeye yanıltıcı bilgi vermekten suç duyurusunda da bulunabilir. Ancak tamamen mahkeme eğer tazminata hükmederse, beyanındaki gelirine göre bir tazminat ödesin diye böyle yapıyorlar.” dedi.

Kaynak: Damla Güler/Milliyet