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Ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı’nın acı günü
Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın annesi Güzide Saçıntı hayatını kaybetti.
Magazin 25.02.2023, 10:00
Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın annesi Güzide Saçıntı hayatını kaybetti.
Güzide Saçıntı’nın uzun süredir Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Ailenin yaptığı açıklamada, Saçıntı’nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Kartal Cemevinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.