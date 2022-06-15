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Ünlü türkücü yeni projeleriyle geliyor

Son zamanlarda yapmış olduğu projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü türkücü Abdurrahman Delen yeni projelerle dönüyor. “Barış ve Kardeşlik" marşını yazdıktan sonra besteleyip seslendiren Abdurrrahman Delen arkasından “Fırsatçılar” isimli türküyü yazıp besteleyip seslendirdi. Sürekli toplumun yüreğine dokunan projelerle adından söz ettiren Delen yeni projelerle döneceğini açıkladı.

Magazin 15.06.2022, 18:39
Ünlü türkücü yeni projeleriyle geliyor

Son zamanlarda yapmış olduğu projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü türkücü Abdurrahman Delen yeni projelerle dönüyor. “Barış ve Kardeşlik" marşını yazdıktan sonra besteleyip seslendiren Abdurrrahman Delen arkasından “Fırsatçılar” isimli türküyü yazıp besteleyip seslendirdi. Sürekli toplumun yüreğine dokunan projelerle adından söz ettiren Delen yeni projelerle döneceğini açıkladı.

Ünlü türkücü Abdurrahman Delen 2019 yılında en iyi çıkış yapan Halk Müzik sanatçısı ödülünü alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Aynı zamanda 2019 yılında Sosyal sorumluluk Projesi ödülüne “Dokunmayın çocuklara” eseriyle layık görülen Delen yeni projelerle adından söz ettirmek için gün sayıyor.

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